PKK'lı 4 terörist, silahlı İHA tarafından etkisiz hale getirildi
Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde PKK'lı 4 terörist, silahlı insansız hava aracı (İHA) ile etkisiz hale getirildi.
- İHA
Hakkari’de düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün il merkezine bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı insansız hava aracıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede Jandarma Özel Harekat Tim’leri tarafından arama tarama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.