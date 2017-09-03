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PKK'lı 4 terörist, silahlı İHA tarafından etkisiz hale getirildi

Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde PKK'lı 4 terörist, silahlı insansız hava aracı (İHA) ile etkisiz hale getirildi.

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Hakkari’de düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.  

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün il merkezine bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı insansız hava aracıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede Jandarma Özel Harekat Tim’leri tarafından arama tarama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

 

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