Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Buzul Dağları güneyi Berkal Tepe ve Çukurca ilçesi Çayırlı güneyi Irak Zer Tepe bölgesinde 5 bölücü terör örgütü mensubunun İHA ile tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.