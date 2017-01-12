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Hakkari'de bir astsubay FETÖ'den gözaltında

HAKKARİ'de Kapalı Cezaevi Karakol Komutan Yardımcısı olarak görev yapan ve adı açıklanmayan astsubay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

  • DHA
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Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Karakol Komutan Yardımcılığı yapan, adı açıklanmayan bir astsubay gözaltına alındı. Gözaltına alınan astsubayın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
 

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