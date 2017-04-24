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Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkari'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüksekova ilçesi Hisar Dağı üs bölgesinde görev yapan askerler, Irak sınırındaki 1908 rakımlı tepede bir terörist tespit etti.

Koordinatların Dağlıca Ana Üs Bölgesi'ne gönderilmesinin ardından yapılan top atışları sonucu terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezine bağlı Ceylanlı köyü eski Doğanlı mezrasında icra edilen operasyonda 1.5 ton amonyum nitrat, 250 metre kablo ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

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