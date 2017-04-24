Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bülent Turan: CHP, Danıştay’dan sonra artık UEFA’ya gidecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ‘sokak çağrısı’ yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meclis’ten çekilme tehditleri savuran CHP’ye cevap verdi. Turan, “CHP ana muhalefet partisi değil de tıpkı bir marjinal parti gibi hareket ediyor” dedi.