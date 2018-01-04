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Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "3 Ocak'ta Yüksekova ilçesinde bir bölücü terör örgütü mensubu kurulan irtibat sonucu görevlilerimizin belirttiği yere gelerek teslim olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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