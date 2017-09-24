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Hakkari'de PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, PKK'lı teröristlerin bir dere kenarına sakladıkları patlamaya hazır 21 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ile sırt çantası ve şemsiye ele geçirildi.

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Hakkari Valiliği, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda ele geçirilen anti -tank mühimmatı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
 
"22.09.2017 günü İlimiz Merkez Taşbaşı Köyü Melüde Deresi kenarına bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılmış,21 adet patlamaya hazır RPG-7 anti tank mühimmatı,3 adet sırt çantası,1 adet şemsiye,1 adet akımölçer,4000 m uzunluğunda kablo ve 55 m uzunluğunda hortum ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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