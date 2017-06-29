Hakkari'de şehit olan PÖH Muhammed Ali Mevlüt Dündar'a son veda

Karaman Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Dündar’ın cenazesi, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na götürüldü.

Karaman Devlet Hastanesinde tedavi gören şehidin felçli babası İdris Dündar da hastaneden ambulansla alınarak cenaze töreninin yapılacağı alana getirildi. Şehidin dedeleri Mevlüt Dündar ile Osman Gürbüz de tekerlekli sandalyeyle cenaze namazında saf tutarken, geçtiğimiz gün şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük’ün babası Alaaddin Küçük ve ailesi, aileye destek olmak için cenaze törenine katıldı. Cenazede şehidin ağabeyleri Muhammed Musa Dündar ile Muhammed Mahsum Dündar ve şehit asker Oğuzhan Küçük’ün babası Alaaddin küçük tabutun başına geldi.

İlk önce beni bekleyeceksin...

Şehidin ağabeyi Muhammed Musa Dündar, "Allah şehadetini kabul etsin kardeşim. Ahirette görüşürüz. İlk önce beni bekleyeceksin. Hiç korkma kaldığın yerden devam ederiz. Yarın desinler ben kaldığın yerden devam ederim. Silaha, tüfeğe de gerek yok. İstediğin zaman istediğin yere geliriz" dedi.

Cenazede anne Şerife Dündar ile kız kardeşleri Ayşe ve Amine Dündar da yer aldı. Ağabey Mahsum Dündar, eline peçete alarak cenazenin başında görevli olan özel harekat polislerinin alnındaki teri sildi. Cenaze törenine katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, namaz öncesi şehidin ailesine taziyede bulundu.

Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın cenaze namazını İl Müftüsü Muhammed Lütfi Ketenci kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan şehidin cenazesi cenaze aracına konulmak isterken, meydanda bulunan vatandaşlar cenazeyi araca koydurmayarak omuzlarında taşımak istedi. Bu sırada izdiham oluştu. Şehidin amcası Mehmet Sami Dündar aracın üzerine çıkarak, "Görev yaptığınızı mı zannediyorsunuz, şehide eziyet ediyorsunuz. Bırakın arkadaşlarına" diye kalabalığa seslendi. Cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, kortej eşliğinde Hamidiye Mahallesi’nde bulunan şehir mezarlığındaki Polis Şehitliği’ne götürülerek, dualarla defnedildi.

Şehidin cenaze törenine ailesi, yakınları, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, daire müdürleri, askeri erkanın yanı çok sayıda vatandaş katıldı.