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Hakkari'nin Aktütün bölgesinde meydana gelen kazada yaralanan 8 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerince helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Aktütün bölgesinde meydana gelen sivil araç kazasında yaralanan 8 kişinin helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gönderildiği bildirildi.

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TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Aktütün bölgesinde sivil araç kazasında yaralanan 8 vatandaşa ilk müdahalenin tabur revirinde yapıldığı belirtildi.

Daha sonra yaralıların süratli bir şekilde helikopterle Hakkari'deki Yüksekova Devlet Hastanesi'ne tahliye edildiği kaydedildi.

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