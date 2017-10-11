Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Çukurca ilçesi Güven dağı batısındaki Kovan dağında bulunan Hudut birliğine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 2 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Güven Dağı batısındaki Kovan Dağı'ndaki hudut birliğine PKK'lı teröristlerce dün taciz atışı gerçekleştirildiği belirtildi.
Atışın yapıldığı bölgenin zırhlı müdahale aracıyla ateş altına alındığı bildirilen açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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