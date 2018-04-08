Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terörden temizlenen Balkaya Dağları eteklerinde bahar şenliği düzenlendi

Derecik Belde Belediyesince düzenlenen şenlikte, aralarında asker ve öğrencilerin de bulunduğu 40 kişilik bisikletli grup, Balkaya Dağları eteklerinde pedal çevirdi.



Derecik İmam Hatip Ortaokulu, Koçyiğit İlk ve Ortaokulu öğrenci korosu ile kızlardan oluşan bağlama ekibinin müzik dinletisinin ardından müzik öğretmeni Nihal Salda, verdiği konserle alandakilere keyifli dakikalar yaşattı.



Folklor ekibinin gösterisinden sonra asker, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendi.



Zonguldaklı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muhammet Yağcı, silah seslerinin değil müziğin duyulduğu çok güzel bir ortamda eğlendiklerini söyledi.



"Batıdan buraya görev için gelmeye tereddüttü olan arkadaşlarıma burayı tavsiye ediyorum." diyen Yağcı, "Burada çok rahat bir şekilde görevlerini yapabileceklerini, huzur, barış ve kardeşlik içinde şanlı bayrağımız altında görev yapabileceklerini söylüyorum." şeklinde konuştu.



Asker, öğretmen ve vatandaşların bir arada kardeşçe aynı sese ve müziğe eşlik ettiğini aktaran Yağcı, Türk bayrağı altında güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.



Vatandaşlar da etkinlikten memnuniyetlerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.