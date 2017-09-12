Halay sırasında düşüp hayatını kaybetti

Manavgat'a bağlı Çenger Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Hilmi Turan, geçen cuma akşamı otelin havuz başında halay çektiği sırada düştü. Başını havuz kenarındaki sert zemine çarparak kan içinde kalan Hilmi Turan'a ilk müdahaleyi tatilciler ve otel doktoru yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Hilmi Turan, kurtarılamadı.

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak çalışan Hilmi Turan'ın eşi Gülay ve tek çocuğu Eylül ile Manavgat'a tatile geldiği ve tatilin son günü olayın meydana geldiği belirtildi.

Hilmi Turan'ın son anlarının ise aynı geceye katılan bir tatilci tarafından cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde halay çeken kalabalık bir grubun arasında oynamaya devam eden Hilmi Turan'ın bir süre sonra yerde hareketsiz kaldığı ve diğer taticilerin kendisine müdahale ettiği görülüyor.