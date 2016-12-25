Tokat'tan Halep’e 11 tır yardım

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda Eğitim-Bir-Sen üyelerinin katkıları ile toplanan 5 tır yardım malzemesi dualarla yola çıkarıldı. Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Tokat Şubesi Başkanı Şaban Ceylan, geçen hafta 3 TIR olmak üzere toplam 8 tır yardım malzemesini Halep’e gönderdiklerini söyledi. Yaklaşık 200 ton unun bölgeye ulaştırılacağını ifade eden Ceylan, sendika üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tokat Belediyesi, Kızılay ve Tokat STK Platformu tarafından toplanan yardımlar ise ikindi namazını müteakiben düzenlenen törenle Halep’e gönderildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat halkının Halep’teki insanlık dramına duyarsız kalmadığını ifade ederek, “Halep yakılıp yıkılırken bizlerinde yürekleri dağlandı. Hem bir komşu hem de Müslüman olarak Halep’teki kardeşlerimizin yanında olmak insani görevimiz. Bizler masum coğrafyaların umudu olmaktan geri durmayacağız. Bütün dünyanın sustuğu zulme rıza gösterdiği bir ortamda, Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde mazlumların umudu oldu olmaya da devam edecek” dedi.

Başkan Eroğlu, Tokat’tan Halep’e gönderilen yardım TIR’ının 30’a ulaştığını hedeflerin 60 TIR’a tamamlamak olduğunu ifade ederek, “Plaka numaramız gibi 60 TIR yardım malzemesini kent merkezi ve ilçelerden Halep’e ulaştırmak için gayret içerisinde olacağız. Tokatlı hemşehrilerimiz kış günü insanların üşümemesi için battaniyesini, giyeceğini, ayrıca yiyeceğini, ununu verdi. Bu son derece önemli, hayırseverler vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer ise Türkiye’nin şu an dünyanın vicdanı olan bir ülke konumunda olduğunu ifade ederek, “Türkiye ekonomisine oranladığımızda dünyada en fazla insanı yardım yapan ülkedir. Birileri elbette laf yapar süslü cümleler kurar demokrasiden insan haklarından bahseder ama 100 binler ölürken kılını kıpırdatmaz. Burada bir çifte standart var. Ne mutlu milletimize ne mutlu bize ki asla çifte standart uygulamadık” diye konuştu.

Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Tokat Şubesi Başkanı Şaban Ceylan, Kızılay Tokat Şube Başkanı Hüseyin Yapıcı ile çok sayıda vatandaş katıldığı programda dualarla yardım tırları yola çıkarıldı.