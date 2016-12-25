Sandıklı’dan Halep'e 23 TIR yardım malzemesi

Sandıklı Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Derneği Sandıklı Şubesi tarafından temin edilen 23 TIR yardım malzemesi, Halep'ten tahliye olan Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Afyonkarahisar’da bir defada toplanan en büyük yardım özelliği taşıyan etkinlik Sandıklı Belediye Meydanında yapıldı. Gerçekleştirilen törende konuşan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile ortaklaşa düzenledikleri "Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür etti. Yardım kampanyası için ilçe halkının adeta seferber olduğunu kaydeden Başkan Çöl, “Kısa sürede 23 TIR yardım malzemesi toplanacak kadar gönlü bol hemşehrilerim, geçtiğimiz yıl Bayır-Bucak Türkmenlerine yaptığı yardımı bu yıl da Halep'teki kardeşlerimiz için gönderiyor. Bu zor süreçte hayatını devam ettirmeye çalışan Halepli kardeşlerimize yardım eli uzatmaya çalıştık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla birlikte içerisinde patates, soğan, un gibi yiyecek malzemeleri ile birlikte giyecek ve elektrikli ısıtıcı gibi malzemeler bulunan 23 TIR yola çıktı.

Etkinliğe Başkan Çöl’ün yanı sıra ilçe protokol üyeleri de katıldı.