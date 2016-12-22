Halep’ten 50 bin mülteci İdlib tarafına gönderildi

Türkiye’nin Rusya’yla yürüttüğü yoğun diplomasi, İHH İnsani Yardım Vakfının da bölgedeki gruplarla yaptığı arabuluculuk sonucunda Halep’te başlayan tahliyelerde sona gelindi. Son üç günlük süreçte Halep’ten 50 bin civarında sivil vatandaşın Halep’in batısından çıkarılarak İdlib tarafına tahliyesi sağlandı. Sivillerin tahliyesinde sona gelinmesiyle birlikte silahlı gruplardan bazılarının da Halep’ten ayrılmaya başladığı görüldü. Son olarak 30 konvoyluk otobüsle Halep’ten 2 bin civarında sivil ve silahlı grubun tahliyesi sağlandı.

Halep’ten tahliye edilen siviller, Raşidine bölgesinde İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği, Sadakataşı Derneği ve Mülteci Hakları Derneği gibi Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları tarafından karşılandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle soğuktan donan Haleplilerin gıda ve giyim ihtiyaçları ise İHH İnsani Yardım Vakfı ve diğer STK’lar tarafından karşılandı. Vatandaşlardan kimileri İdlib’teki akrabalarının yanına giderken kimileri de İdlib civarındaki cami ve okullarda ağırladı. Silahlı grupların ise İdlib’teki diğer grupların yanına gittiği öğrenildi.

Halep’ten tahliyesi sağlanan yaklaşık 50 bin mülteci, Suriye toprakları içinde Kızılay, AFAD ve İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde kurulan çadırlara taşınacak. Çadırların birkaç günlük süre içinde tamamlanarak mültecilerin hizmetine sokulması planlanıyor. Mültecilerin gıda, giyim ve ısınma ihtiyaçları da yine kurumlar tarafından karşılanacak. Şuana kadar 50 bine yakın Halepli İdlib tarafına geçerken, sayıları 20-30 bini bulan Haleplinin ise tahliyelerinin daha rahat sağlanması amacıyla gönüllü olarak rejimin kontrolündeki bölgelere göç ettiği öğrenildi. Halep’te siviller için tahliye sürecinde sona gelinirken silahlı grupların ve kalan küçük miktardaki sivillerinde son 24 saat içerisinde tamamen Halep’i terk etmesi bekleniyor. Halep’teki silahlı gruplardan bir kısmı gece boyunca kendi araçları ile bölgeyi terk etti. Ayrılanların 200 civarında araçla çıkış yaptığı öğrenildi.