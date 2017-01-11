Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Haliç Metro Köprüsü'nden böyle atladı

Haliç Metro Köprüsü’nün korkuluklarına çıkan bir kişi, kendini metrelerce yüksekten Haliç'in soğuk sularına bıraktı. Deniz polisinin can simidi ile kurtardığı şahıs, karaya çıkar çıkmaz ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü sırada polisin elinden kaçarak kayıplara karıştı. Şahsın kendini Haliç'in soğuk sularına bırakması ve polisin elinden kaçma anları İhlas Haber Ajansı tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Haliç Metro Köprüsü'nde aksiyon filmlerini aratmayacak sahneler yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi köprü üzerine gelip, seyir terasından aşağıya atlayacağını söyledi. Polis ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen şahıs ikna edilemedi. Bir süre sonra kimliği belirsiz şahıs kendisini Haliç'in soğuk sularına bıraktı. Şahsın aşağıya atlayışı saniye saniye İHA tarafından görüntülendi. Bu sırada aşağıda hazır bekleyen deniz polisi şahsa can simidi attı. Can simidini yakalayan şahıs son anda kurtarıldı. Daha sonra tekneyle karaya götürülen vatandaşa ilk müdahale sağlık ekiplerinden geldi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahale sonrası şahsın durumunun iyi olduğunu belirlendi. Bu sırada polis ekipleri, vatandaşı ifadesini almak için polis merkezine götürmek istedi. Polis otosuna götürülen şahıs polis ekiplerinin elinden kaçarak gözlerden kayboldu. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Haliç Metro Köprüsü'ne çıkan şahıs polisin ikna çabalarına rağmen kendisini suya bırakıyor. Deniz polisi can simidini atarak vatandaşı kurtarıyor. Ardından şahıs polis otosuna götürülürken polislerin elinden kaçarak kayıplara karışıyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Motor ev kendine hayran bıraktı

Motor ev kendine hayran bıraktı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA