Sandığa giden vatandaş kararını verdi

Rekor seviyede katılımın olduğu referandumda sonuçlarının açıklanması ile birlikte vatandaşlar da kutlama için meydanlara indi.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET' DEDİ

Türkiye bugün sandık başına gitti ve sandıktan 'Güçlü Türkiye' kararı çıktı. Ülke genelinde büyük coşku var, halk kutlamalar için meydanlara iniyor.

MİLLET TARİHİ ZAFERİ KUTLUYOR

Yurt genelinde vatandaşlar araçları ile birlikte şehir turları atıp meydanları doldurmaya başladı. Pek çok noktada Bakanlar, milletvekilleri de halkla beraber kutlamalara katılıyor.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da saat 21:00'da AK Parti Genel Merkezi'nden açıklama yapacak ve konuşma sonrası havai fişek gösterileri yapılacak...