Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sandığa giden vatandaş kararını verdi

Türkiye'nin kaderini belirleyecek referanduma rekor seviyede katılım oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte vatandaşlar da kutlama için meydanlara indi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rekor seviyede katılımın olduğu referandumda sonuçlarının açıklanması ile birlikte vatandaşlar da kutlama için meydanlara indi.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET' DEDİ

Türkiye bugün sandık başına gitti ve sandıktan 'Güçlü Türkiye' kararı çıktı. Ülke genelinde büyük coşku var, halk kutlamalar için meydanlara iniyor.

MİLLET TARİHİ ZAFERİ KUTLUYOR

Yurt genelinde vatandaşlar araçları ile birlikte şehir turları atıp meydanları doldurmaya başladı. Pek çok noktada Bakanlar, milletvekilleri de halkla beraber kutlamalara katılıyor. 

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da saat 21:00'da AK Parti Genel Merkezi'nden açıklama yapacak ve konuşma sonrası havai fişek gösterileri yapılacak...

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakanlıktan Yıldırım'a özel klip

Başbakanlıktan Yıldırım'a özel klip

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA