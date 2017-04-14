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Hamile yengesini bıçaklayan sanık: Bilmiyordum

Çorum'da 1.5 aylık hamile yengesini sokak ortasında bıçaklayarak bebeğin ölümüne neden olmaktan tutuklu sanık Erhan D.ÿifadesinde, 'Hamile olduğunu bilmiyordum' dedi.

  • DHA
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Geçen yıl Nisan ayında meydana gelen olayda iddiaya göre, Vanda Ayhan D. ile evlenen 20 yaşındaki Bahar D., bir süre sonra eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle memleketi Çorum'a gelerek annesi Züleyha S. ile yaşamaya başladı. 1.5 aylık hamile olan genç kadın, eşine boşanma davası açmaya hazırlandığı sırada, eşinin erkek kardeşi Erhan D. ile yolda karşılaştı, Aralarında çıkan tartışma sonucu Erhan D., genç kadını sokak ortasında bıçakladı. Hastanede tedavi altına alınan Bahar D., bebeğini kaybetti. Yaralı genç kadın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

TEK BAŞIMA YAPTIM

Olayın ardından yakalanan ve tutuklanan Erhan D., bugün Çorum 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan ağabeyi Ayhan D. ve babası Burhan D. ile birlikte ’Tasarlayarak, töre saikiyle, gebe olduğu bilinen kadını öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu Erhan D., Çorum’a çalışmak için geldim. Yengemi yolda görünce konuşmak istedim. Aramızda tartışma çıktı. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Hamile olduğunu da bilmiyordum. Ben bir yıldır babamla da ağabeyimle de görüşmemiştim. Olayı kimsenin telkini ve azmettirmesi olmadan tek başıma gerçekleştirdim diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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