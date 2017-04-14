Harran’a 15 Temmuz anıtı dikildi

İlçeye giriş ve çıkış yapanların rahatlıkla görebileceği şekilde dikilen anıtta, o gece vatan, bayrak ve demokrasi için canını hiçe sayarak tankın üzerine çıkan vatandaşların yaşadıkları oluşturuldu. Anıtta tankın üzerine çıkıp Türk bayrağı açan insanların yanı sıra o gece darbecilerin en büyük hedefi olan, darbecilerin karşısında dimdik durarak halkı ateşleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heykeli de yer aldı. Darbecilere karşı elde edilen zaferde büyük pay sahibi olan Erdoğan, anıtta, tankın namlusunun önünde sağ eliyle dur işareti yaparken görülüyor. Harran Belediyesinin 15 Temmuzu unutturmamak, gelecek kuşaklara da aktarmak için yaptırdığı anıt, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Çok sayıda vatandaşın dikkatle inceleyip, önünde fotoğraf çektirdiği anıtın resmi açılışının referandumdan sonra yapılacağı öğrenildi.

"15 Temmuzu unutturmayacak"

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 15 Temmuz gecesi ikinci Kurtuluş Savaşını veren Türk milletinin, yıllar boyu hafızalardan silinmeyecek bir destana imza attığını belirterek, “Biz de diktiğimiz bu anıtla milletimizin yazdığı büyük destanı ölümsüzleştirmek istedik. Şehrin girişine diktiğimiz anıt, Harran’a gelip gidenlere o geceyi unutturmayacak. Ülkemize yapılan ihaneti, hainlere karşı bir ve beraber olmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere her daim hatırlatacak” dedi.

249 vatan evladının şehit düştüğü o geceyi hiçbir koşulda unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Özyavuz, “Kahraman milletimiz, 15 Temmuzda üstün cesaretiyle hainlere karşı koymuş, iradesini, geleceğini ve ülkesini ne koşulda olursa olsun teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederek, büyük bir zafer kazanmıştır. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.