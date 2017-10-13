Hasankeyf'te tarihi eserlerin taşınması ihalesi tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) 16'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Avcu, 500 günde tamamlanacak olan taşıma işlemi için yüklenici firmanın 9.5 kilometre uzunluğunda taşıma yolu yapacağını ve Dicle Nehri üzerinde 12 menfezli köprü inşa edileceğini söyledi. Avcu, taşıma işlemi için tarihi eserlerin geçiş güzergahında bulunan Hasankeyf'teki çarşı esnafına da iş yerlerini boşaltma tebligatı gönderileceğini söyledi.

Hasankeyf'te yapımı süren Ilısu Barajı nedeniyle göletin altında kalmaması için daha önce taşınan Zeynel Bey Türbesi'nin ardından diğer tarihi eserlerin taşınması için ihale de tamamlandı. DSİ 16'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Avcu, Ilusu Baraj Göleti altında kalmaması için tarihi ilçede bulunan Orta Kapı, İmam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Hamamı ve Böl Döken türbesinin taşınması konusunda ihale yapıldığını söyledi. Avcu, 82 milyon tutarındaki ihaleyle söz konusu eserlerin 500 gün içerisinde taşınacağını belirtti. Yamaç Külliyesi'nin yerinde korunacağını dile getiren Avcu, kültürel parktaki yarım adada, türbe alanındaki külliyenin benzeri gibi bir alan yapma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hasankeyf'in sembolü konumundaki El-Rızık, Süleyman Han ve Koç camilerinin minarelerinin de taşınacağını hatırlatan Avcu, "İkinci etap taşıma kapsamında Kızlar Camii de taşınacak. Ancak, camiler iki aşamalı taşınacak. Bu çalışmalar da 2018'in sonuna kadar tamamlanacak. Yapımcı firma 9,5 kilometre taşıma yolu yapacak. Dicle nehri üzerinde 12 menfezli köprü yapımı da gerçekleştirilecek. Güçlendirme köprüsünde de çalışmaların yüzde 28'i tamamlandı" diye konuştu.

Anıt eserlerin taşınırken, geçirileceği Hasankeyf'teki tarihi çarşı esnafına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, bugünden itibaren iş yerlerini boşaltma tebligatı gönderileceğini belirten Avcu, "Mevzuata göre, 2 ay içinde Eski Çarşı'daki esnafın taşınması gerekiyor; çünkü anıt eserlerin çoğu bu güzergahtan geçecek. Eski Çarşı'daki esnaflar tebligatı aldıktan bir ay sonra iş yerlerini terk etmeleri gerekiyor" dedi.