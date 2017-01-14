Hastane yangınından bebekler böyle tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde jeneratörden kaynaklanan bir yangın çıktı. Kısa sürede hastane içerisini kaplayan dumanlar, doğum yapan annelere ve bebeklere zor anlar yaşattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, hasta yakınların ve hastalar da görevliler tarafından tahliye edildi.

Yangın sırasında bebek yoğun bakım servisinde de çok sayıda bebeğin tedavi gördüğü öğrenildi. Yeni doğan bebekler, dumandan etkilenmemesi için hastanenin arka kapısından tahliye edilerek çocuk acil servisine götürüldü. Sağlık ekiplerinin tahliye sırasında bebeklere oksijen maskesi taktığı da görüldü.

Hastanede bebekleri olan Şermin ve Serdar Cüre çifti, "İçeride çok bebek var, hepsinin durumu iyi çok şükür. Bebeğimiz çok şükür iyiymiş" ifadelerini kullandı.

Yangın sırasında hastanede olan bir anne ise, "Bebeğimin durumu iyi inşallah, şu an bilmiyorum. O sırada içerideydim. Lütfen bana bir şey sormayın" diyerek yaşadığın paniği anlattı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi jeneratörden kaynaklı yangının söndürüldüğünü, duman tahliyesi yapıldığını açıkladı.