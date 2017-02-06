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Hastaneye götürülen tutuklu firar etti

Mersin'in Anamur ilçesinde tutuklu olduğu cezaevinden muayene için hastaneye götürülen Kayhan Bostan firar etti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, saat 14:30 sularında Anamur T Tipi Cezaevi'nde tutuklu olarak kalan Kayhan Bostan (32) sağlık sorunu yaşadığı gerekçesiyle Anamur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kayhan Bostan güvenlik güçlerini atlatarak firar etti. Jandarma ve polis ekipleri, firariyi yakalamak için ilçe genelinde arama çalışması başlattı.

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