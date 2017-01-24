Hatay merkezli Bylock operasyonu: 15 gözaltı

Sultangazi’de sömestr buz pisti ve 10D sinema keyfi!

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrencilerin ders ve sınav streslerinden uzak keyif dolu bir tatil geçirmeleri için Sultangazi Belediyesi tarafından bin 200 metrekare alan üzerindeki buz pisti ve 10D sinema salonu hizmete açıldı.