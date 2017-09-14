Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı
Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı Hatay merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.
- AA
Hatay merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Hatay merkezli Ankara, Gaziantep ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 14'ü kadın 20 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
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