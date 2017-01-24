Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 15 öğretmene gözaltı
Hatay merkezli 4 ilde FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 15 öğretmen gözaltına alındı.
- AA
Hatay merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 öğretmen gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 15 öğretmen gözaltına alındı.
Şüpheliler, Antakya Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.