Hatay’da 36 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 22’si Iraklı, 14’ü Suriyeli, 36 yabancı uyruklu yakalandı.
- AA
Kırıkhan-Hassa yolu üzeri Güzelce mevkisinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları 31 MC 650 plakalı minibüste yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye geçtiği tespit edilen 36 yabancı uyruklu olduğunu belirledi.
Araç sürücüsü Suriye uyruklu A.N. gözaltına alındı.
Yakalanan 22 Iraklı ve 14 Suriyeli, kayıt işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzerine İl Göç İdaresine teslim edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.