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Hatay’da 36 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 22’si Iraklı, 14’ü Suriyeli, 36 yabancı uyruklu yakalandı.

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Kırıkhan-Hassa yolu üzeri Güzelce mevkisinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları 31 MC 650 plakalı minibüste yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye geçtiği tespit edilen 36 yabancı uyruklu olduğunu belirledi.
 
Araç sürücüsü Suriye uyruklu A.N. gözaltına alındı.
 
Yakalanan 22 Iraklı ve 14 Suriyeli, kayıt işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzerine İl Göç İdaresine teslim edildi.

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