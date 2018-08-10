Hatay'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den, Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Kızılçat, Pulluyazı ve Çalıboğazı hudut karakolu sorumluluk sahasında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.
Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 38 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.
Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 10 kişiyi yakaladı.
Yakalanan 48 düzensiz göçmenin, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.
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