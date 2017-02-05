Hatay'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı
Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa başta olmak üzere çok sayıda ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar sürüyor. Son olarak Hatay'da yürütülen operasyon kapsamında 38 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 38 kişinin sorgulamalarının sürdüğü bildirildi.
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