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Hatay'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa başta olmak üzere çok sayıda ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar sürüyor. Son olarak Hatay'da yürütülen operasyon kapsamında 38 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 38 kişinin sorgulamalarının sürdüğü bildirildi.
 

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