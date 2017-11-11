Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hatay'da helyum gazı patlaması

Hatay'da Bir apartmanın giriş katındaki dairede helyum gazından kaynaklı patlama sonrası evin duvarları yıkıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan Yaşar Dağlı Apartmanı'nın giriş katındaki D.T.'ye ait evde gece yarısı sıralarında patlama meydana geldi. Evinin duvarlarının yıkıldığı, çevrede paniğe neden olan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

SİGARA YAKARKEN SIZAN HELYUM GAZI ALEV ALDI

Yapılan incelemede, patalmanın evde balon şişirmede kullanılan helyum gazından kaynaklandığı belirlendi. Sızan helyum gazının, D.T.'nin sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patladığı öne sürüldü.

Ailenin üniversitede okuyan iki oğlunun, eve katkıda bulunmak için helyum gazı ile balon şişirip sattığı belirtildi.

Gece patlama sesine uyanıp dışarı çıktığını belirten apartman sakinlerinden Cüneyt Mansur, “Mutfakta oturuyorduk, birden patlama sesi duyduk, çocukları falan kaptık, aşağı nasıl indiğimizi bilemedik. Aşağı inince arabadan el fenerimi aldım, arka tarafa baktım. İki odanın duvarı patlamış. O ara helyum gazının kokusunu biliyorum, helyum gazı kokusu aldım. Başka da bir şey görmedim. Evde aile kalıyordu anne, baba ve iki de çocuk vardı. Balon işi yapıyorlarmış, akşam üzeri iki koca balonla içeri girdiklerini gördük” dedi.

Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa'da araç öğrencileri ezdi

Fransa'da araç öğrencileri ezdi

Japonların bu icadı hayranlık uyandırdı

Japonların bu icadı hayranlık uyandırdı

Devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal'in huzurunda

Devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal'in huzurunda

Türkiye kurucu lideri için ayakta

Türkiye kurucu lideri için ayakta

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA