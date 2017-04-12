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Hatay'da terör örgütü PKK operasyonu: 20 gözaltı

Hatay'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

  • DHA
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay genelinde terör örgütü PKK/KCK'nın çalışmalarının engellenmesi kapsamında Antakya, Samandağ, Dörtyol, Kırıkhan, Erzin ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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