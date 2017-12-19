Hatay’da teröristlerin yakalanma anı
Reyhanlı ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı ilçesine 4 teröristin Suriye sınırından kaçak girdikleri ihbarını alan Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçe merkezinde gerçekleşen operasyonda 4 teröristin bulunduğu aracı durdurdu. Jandarma ekipleri teröristleri kıskıvrak yakaladı.
Teröristlerin yakalanma anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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