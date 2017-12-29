Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu hap imalatında kullanılan 9 kilo 750 gram hammadde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu imal eden ve satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı detektör köpeklerin de kullandığı operasyonda, uyuşturucu imalatında kullanılan 9 kilo 750 gram hammadde, 1 kurutma makinesi, 4 cam fanus ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.
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