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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu hap imalatında kullanılan 9 kilo 750 gram hammadde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu imal eden ve satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı detektör köpeklerin de kullandığı operasyonda, uyuşturucu imalatında kullanılan 9 kilo 750 gram hammadde, 1 kurutma makinesi, 4 cam fanus ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.

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