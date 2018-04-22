Hatay’da yüzünde çıkan yaralar nedeniyle günden güne eriyor

Yaklaşık bir ay önce yüzünde yaralar çıktığını belirten Berkant Bekfelavi, maddi imkansızlıklar ve herhangi bir sosyal güvencesi olmadığından hastalığının nedenini ve çaresini bulamıyor. Bir kahvede çalışan ve yaklaşık bir aydır hastalığı yüzünden işe gidemediğini, evinin kira olduğunu yakında ev sahibinin kendisini çıkarmasından endişe ettiğini ifade eden Bekfelavi, iş yerinde kimsenin kendi elinden çay içmediğini, bulaşıcı mı korkusuyla insanların kendisinden uzak durduklarını söyledi.

GİTTİKÇE YAYILIYOR

Bir aydır rahatsızlığı nedeniyle yattığını ve arada İskenderun Devlet Hastanesi acil servisine giderek yüzüne pansuman yaptırdığını belirten Bekfelavi, “Hemen hemen bir aydır böyleyim. Gittikçede yayılıyor, vücudumda çıkıyor. Arkadaşlarımın vasıtasıyla iki üç doktora gittik. Cilt kanseri olabilirsin dediler. Daha detaylı baktırmam gerektiğini söylediler. Maddi imkansızlık ve sosyal güvencem olmaması nedeniyle herhangi bir yere gidemedim. Yüzümde biber şeklinde yanmalar oluyor. Bir ay içerisinde yaklaşık 13 kilo zayıfladım. Görme sorunlarımda başladı. Zaten MS hastalığım da var. Yüzümde çok kötü şekilde iltihap şeklindeki yarayı sıyırttırıyorum, acilde temizliyorlar. Büyükşehirlere gitmemi daha ileri tetkik ve tedavi için gitmem gerektiğini söylüyorlar. Ancak dediğim gibi herhangi bir sosyal güvencem olmadığı gibi, maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemiyorum” dedi.

İNSANLAR ONDAN KAÇIYOR

Evden dışarıya pek çıkmadığını, yüzündeki yaranın güneş gördüğü zaman daha çok yandığını belirten Bekfelavi, “Birde insanların bana bakış açısı tuhaf oluyor. Oturmakta istemeyebilirler ona da bir şey demiyorum. İnsanlar benden uzak duruyor. Yani kendilerine herhangi bir şekilde bulaşır mı diye çekiniyorlar. Dışarıya da pek çıkamıyorum” dedi.

Oğlu ile birlikte yaşadığını ve oturduğu evinde kira olduğunu, kirayı da ödeyemediğini söyleyen Bekfelavi, “Oturduğum ev kira. Ondan yana da sıkıntımız çok. Ödeyemiyoruz. Zaten çalışamıyorum. Büyük bir ihtimalle de evden çıkartılacağız” diye konuştu.

Kaynak: HABER7