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Hatay-Osmaniye-Amanos bölgesinde son 21 günde 25 PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca son 21 gün içerisinde Hatay-Osmaniye-Amanoslar bölgesinde toplam 25 bölücü terör örgütü PKK mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca son 21 gün içerisinde Hatay-Osmaniye-Amanoslar bölgesinde toplam 25 bölücü terör örgütü PKK mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

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