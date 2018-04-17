Hatay-Osmaniye-Amanos bölgesinde son 21 günde 25 PKK'lı terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca son 21 gün içerisinde Hatay-Osmaniye-Amanoslar bölgesinde toplam 25 bölücü terör örgütü PKK mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca son 21 gün içerisinde Hatay-Osmaniye-Amanoslar bölgesinde toplam 25 bölücü terör örgütü PKK mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
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