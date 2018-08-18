Hatice Merve Tatar kimdir kaç yaşında Ak Parti en genç Milletvekili adayı Hatice Merve Tatar nereli? Hatice Merve Tatar hayat hikayesi nasıl? Yeni MKYK'da, 50 kişilik liste büyük oranda değişti. 21 kişi yerini korudu 29 yeni üye listeye girdi. 27. dönemden 42 milletvekili ve milletvekili olmayan 8 üye var. 15 kadın üye listede yer aldı. AK Parti’nin en genç Gaziantep milletvekili aday adaylarından Hatice Merve Tatar, hedefinin çocuk gelinlerle mücadele etmek olduğunu söyledi. "Çocuk gelinlerin olmaması için mücadele edeceğim" Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler 2. sınıf öğrencisi Hatice Merve Tatar, amacının gençlerin sorunlarını dile getirmek ve çocuk gelinlerin olmaması için mücadele etmek olduğunu vurguladı.

AK Parti’nin en genç Gaziantep milletvekili aday adaylarından Hatice Merve Tatar, hedefinin çocuk gelinlerle mücadele etmek olduğunu söyledi.

AK Parti'nin en genç Gaziantep milletvekili aday adaylarından Hatice Merve Tatar, hedefinin çocuk gelinlerle mücadele etmek olduğunu söyledi.

Hükümetin seçilme yaşını 18'e düşürmesinin ardından AK Parti Gaziantep milletvekili aday adayı 20 yaşındaki Hatice Merve Tatar, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Seçilme yaşını düşüren AK Parti hükumetine teşekkür eden Tatar, onları mahcup etmeyeceklerini belirtti.

"Çocuk gelinlerin olmaması için mücadele edeceğim"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler 2. sınıf öğrencisi Hatice Merve Tatar, amacının gençlerin sorunlarını dile getirmek ve çocuk gelinlerin olmaması için mücadele etmek olduğunu vurgulayarak, "2015 yılında aktif siyaset hayatına başladım. AK Parti Gaziantep il gençlik kolları yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Cumhurbaşkanımızın gençler geleceği şekillendirecek sözünü referans alarak milletvekili aday adayı oldum. Amacım gençlerin vatanı, milleti, bayrağı adına koymuş oldukları hedeflere destek olmak için çıktım. Özellikle öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları mecliste dile getirebilmek adına aday adayı oldum. Özellikle çocuk gelinlerin olmaması ve kızların eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için çalışacağım. Bize bu fırsatı verdikleri için hükumetimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP