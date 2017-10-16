Hava Kuvvetlerinde görevli 20 muvazzaf asker FETÖ operasyonunda yakalandı
Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Hava Kuvvetlerinde görevli 20 astsubay gözaltına alındı.
- AA
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü, kontörlü telefonlarla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Balıkesir, İzmir, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Çanakkale, Muş ve Batman'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 20 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Şüphelilerin 12'sinin Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında, 8'inin ise diğer illerde yakalandığı bildirildi.
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