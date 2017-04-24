Hayırcı provokatörler ezanı yuhaladı
Referandum yenilgisini kabullenemeyen CHP, FETÖ ve marjinal grupların kaos çağrıları amacına ulaşamayınca tahrikler başladı. Kadıköy'de bir grup provokatör yatsı ezanını önce ıslıkladı ardından yuhaladı.
Referandum sonuçlarını sözde protesto etmek için Kadıköy’de toplanan bir grup ahlak yoksunu hayırcı, camiden okunun ezanı susturmaya çalıştı.
16 Nisan'da sandıktan çıkan milletin kararını tanımamakta ısrar eden marjinal gruplar bir haftadır eylem yapıyor. Çok az sayıdaki bu demokrasi düşmanları öfkelerinden ne yapacaklarını şaşırdı. Evet tercihinde bulunan vatandaşlara hakaret etmekten çekinmeyin ahlak yoksunu bu gruplar şimdi de Ezan’ı hedef aldı. Hayırcıların eylemleri halkı kin ve nefrete tahrik boyutlarına ulaştı. Hayırcılar okunan yatsı ezanını ıslıkladılar ve yuh çığlıklarıyla bastırmaya çalıştı.
MÜSLÜMANLAR TAHRİK EDİLİYOR
İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki eylemde göstericilerin yatsı ezanını susturmaya çalışması taraflı tarafsız her kesimden büyük tepki gördü. Tepki göstermeyen tek taraf ise hayırcılar oldu. (Güneş)
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