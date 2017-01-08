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HDP Başkale İlçe Başkanı gözaltına alındı

Van'da düzenlenen terör operasyonunda, HDP Başkale İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak ile bir kişi gözaltına alındı.

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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan aranan HDP İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak ve Faris K. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

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