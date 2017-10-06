HDP'li Çelik'e 6 yıl hapis cezası

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Burcu Çelik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yaptı. Dosyadaki iddiaları reddeden Burcu Çelik, kendisine yöneltilen isnatları reddetti. Verilecek kararın kendisini seçen kamuoyunun vicdanına uygun olması gerektiğini düşündüğünü belirten Çelik, "Dosyada deliller yeterli değil ve hukuki bir yargılamaya yakışmamaktadır. Hiçbir şey için hiçbir zaman geç olmadığını düşünüyorum. Bu coğrafyada nefes alan her canlının birlikte yaşam hakkı olduğuna olan inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum ve bir hukukçu olarak hukuka olan inancımın da tam olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Duruşmada sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyerek, Çelik'in beraatını talep ederken, mahkeme heyeti Çelik hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' ve 'Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçlamalarından beraatına, 'Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte, Bilerek ve İsteyerek Terör Örgütüne Yardım Ve Yataklık Etmek' suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

İddianameden

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu milletvekili Burcu Çelik'in 8 Haziran 2015 günü Muş Belediye Meydanı’nda partisi tarafından düzenlenen etkinlikte köy korucularını kast ederek, ’Bu memleketten defolup gideceksiniz, defolup gideceksiniz, bize uzattığınız o keleşi, size çevirmesini çok iyi biliriz’ şeklinde sözler sarf ettiği, Malazgirt’in Tatargazi köyünde terör örgütü PKK/KCK mensubu Özgür Akınel’in cenazesine katılarak mezarına çiçek attığı ve burada yaptığı konuşmada, ’Bu zamanlar sözlerin tükendiği, cümlelerin bittiği zamanlardır. 7 Haziran’dan sonra bu halka ve Kürdistan’a yapılan savaş konseptiyle birlikte onlarca gencimiz, yoldaşımız ve çocuklarımız katledildi, bu mücadele sonuna kadar devam edecek’ sözlerini sarf ettiği, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölen bölücü terör örgütü mensubu Mehmet Emin Erol’un Muş’un Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köy mezarlığına defnedilerek adı geçen terörist adına köye açılan taziye çadırında terör örgütünü simgeleyen sözde flamalar da asılmak suretiyle terör örgütü propagandasının yapıldığı, Burcu Çelik Özkan’ın teröristin cenazesine katıldığının tespit edildiği belirtilerek TCK 314/2, 216/1, 53/1, 58/9 ve Terör Mücadele Kanunu 5, 7/2 sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması istenmişti.