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HDP ve DBP'li üyeler tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP ve DBP üyelerinden oluşan 4 kişi daha tutuklandı.

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Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP ve DBP üyelerinden adliyeye sevk edilen 4 kişi daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında HDP ile DBP il başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen HDP'li T.G. ve A.S. ile DBP'li A.B. ve M.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Zanlılar, "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütüne maddi yardım sağlamak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklanmıştı. Böylece şu ana kadar adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklanmış oldu.

HDP İl Başkanı Sevda Subaşı ve DBP'li Önder Fidanboy ile Yeliz Çopur'un da aralarında bulunduğu diğer 10 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

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