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HDP'li 2 milletvekili gözaltına alındı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş gözaltına alındı.

  • DHA
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HDP Milletvekili Hüda Kaya, tatil yaptığı 5 yıldızlı termal otelde, saat 00.30 sıralarında İzmir ve Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaya’nın gözaltına alındığını HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter hesabından duyurdu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya’nın Diyarbakır’daki bir davadan dolayı Afyonkarahisar’da gözaltına alındığını belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise yine sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kaya'nın önce İzmir'e, ardından Diyarbakır'a götürüleceğini öğrenciklerini açıkladı.

Hüda Kaya, mahkemenin zorla getirme kararı uyarınca 8 Aralık 2016'da da gözaltına alınmıştı.

HDP MİLLETVEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ, DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir terör soruşturması kapsamında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.

Diyarbakır'da yürütülmekte olan bir terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde, gece yarısı sıralarında polis tarafından gözaltına alındı. Beştaş, Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı.

 

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