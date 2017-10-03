HDP'li Besime Konca'nın milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Bahçekapılı gündeme geçmeden önce Başbakanlığın, Anayasa'nın 84. maddesine göre, Konca'nın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkında tezkeresini okuttu.

Başbakanlık Tezkeresi'nde, Konca'nın, terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği anımsatıldı.

Tezkere'de, Anayasa'nın ilgili maddesi uyarınca Konca'nın milletvekilliğinin düşürülmesi için gereğinin yapılması talep edildi.

Bahçekapılı, Anayasa'nın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin olan ve Anayasa'nın 84. maddesi 2. fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı okunduğu için Konca'nın milletvekilliğinin düştüğünü duyurdu.

Bu arada söz konusu Başbakanlık Tezkeresi okunurken, HDP milletvekilleri sıralara vurarak, Konca'nın milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, kararın okunmasının ardından söz alarak Besime Konca'nın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

"Siyasallaşmış bir yargının kararını kabul etmediklerini" söyleyen Yıldırım, "bu yanlı kararların hesabının er geç verileceğini" ifade etti.

Bu arada Anayasa'ya göre, milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı TBMM Genel Kurulunda okunan üyenin milletvekilliği, oylamaya gerek kalmaksızın düşüyor.