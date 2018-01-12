Her üç tablodan sadece biri gerçek
İtalya’nın İtalya kentinde açılan Modigliani sergisindeki 21 tablodan 20’sinin sahte çıkmasının ardından Türkiye’deki durumu değerlendiren koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi “Bizde her ünlü ressamın eserinin üç katı kadar sahtesi piyasada dolaşıyor” dedi.
- HAKAN SADIÇ
İtalaya'da Modigliani sergisinde yer alan 21 tablodan 20’sinin sahte çıkması, gözleri Türkiye’deki tablolara çevirdi. Sanat danışmanı Gül Ergi, Türkiye’deki sahte tablo satışlarına dikkat çekti. Türkiye’deki piyasada sahte resimlerin dolaştığını belirten Ergi “Birçok ünlü ressamın yaptığı resmin üç katı kadar da sahtesinin piyasada dolaştığı biliniyor. Bunları koleksiyonerler de biliyor. Maalesef bizdeki kanunlar caydırıcı değil. Ama İtalya’da bayağı bir olay olacağına eminim. Bu İtalya’daki olay da bize örnek olsun” dedi.
İŞADAMLARI DİKKAT ETMELİ
İşadamlarının para kazandıkça koleksiyonerliğe ilgi duyduğunu vurgulayan Ergi, şunları söyledi: Sanat eserlerini çok ucuza toplamak isteyen işadamları var. Bu kişiler ucuza aldıkları eserlerin yıllar sonra sahte olduğunu anlıyorlar ve geri dönüp aldıkları kişileri bulamıyorlar. Bu yüzden resimleri büyük müzayede yerlerinden almak lazım çünkü geri verme imkanları var.
HAPSE GİRENİ DUYMADIM
Modigliani olayının İtalya ve Fransa gibi ülkelerde büyük suç olduğunu ifade eden Ergi “Türkiye’de maalesef sahte resim çıkıyor arkasından bu kadar olay yaratmıyor. Eğer satın alan kişi sahte aldığı resmin parasını geri alabilirse büyük bir şans. Ancak yurtdışında bunlar çok sıkı kanunlarla takip ediliyor ve çok büyük cezalar alınıyor. Ben daha Türkiye’de sahte resimden hapis yatan bir galerici ya da satıcı ya da küratör duymadım. Sadece parayı geri alabilen birkaç kişi duydum, onlar da çok az” diye konuştu.
Cenova’daki Modigliani sergisini ziyaret edenlerin bilet ücretlerinin geri ödeneceği açıklandı.
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