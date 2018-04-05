AB Bakanı Ömer Çelik, "Fransa müttefikimizdir ama Afrin'in işgal edildiği şeklinde bir cümle duymak istemiyoruz." dedi. Türkiye'nin müttefiklerine de seslenen Çelik, "Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Münbiç'e giden Fransız askerleri hakkında da bir açıklama yapan Çelik, "PYD/YPG'ye eğitim veriyorlarsa biz bunu terör örgütüne destek verme olarak algılarız." ifadelerini kullandı.