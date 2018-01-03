Heykeltıraş Ragıp Çiçen: Kılıçdaroğlu yüzünden atölyem battı, intiharın eşiğine geldim

İzmir Karabağlar Belediyesi, Karabağlar ilçesine 250 hektarlık alanda Uzundere Rekreasyon Alanı'nda yer alacak sanatsal yapılar ve tematik oyun alanları için heykeltıraş Ragıp Çiçen ile yaklaşık 5 sene önce sözleşme imzaladı. Temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atılan ve 10 ayda bitirilmesi hedeflenen proje, gecikmeler ve yaşanan tartışmalar nedeniyle tamamlanamadı. Ragıp Çiçen, o dönemde Karabağlar Belediyesinin bir önceki başkanı S.K’nin, kendisinden 1 milyon 500 bin lira kişisel olarak borç para aldığını öne sürüp verdiği borç parayı geri alamadığı gibi bir de 12 buçuk milyon TL zarara uğradığını belirterek, haberlere konu oldu. Aradan geçen süre içerisinde Heykeltıraş Çiçen alacaklarını tahsil edemediği gibi yargıdan ve CHP kanadından da herhangi bir yanıt alamadığını söyledi.

"Tehditle ve zorlamayla rüşvet verdim"

Heykeltıraş Ragıp Çiçen, eski İzmir Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı H.G.’nin kendisinden belediye başkanı adına 1.5 milyon lira rüşvet istediğini ve bu olaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göz yumduğunu iddia etti. Ragıp Çiçen, belediyeye yaptığı işin ardından para vermediği için Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışını yaptığı alana kendisinin alınmadığını ileri sürerek, "Kılıçdaroğlu çıktı orada temeli attı ve benden rüşvet isteyen Belediye Başkanı S.K.’yi tüm Türkiye’ye örnek belediye başkanı olarak gösterdi. Ben S.K.’ye 1.5 milyon lira tehditle ve zorlamayla rüşvet verdim. Rüşvetin ilk taksitini alan kişiyi Ankara’ya geldim, V.A.’nın odasına girdim, yüz yüze bildirdim. Bu kişi geldi aldı diye. Bu kişi B.S. diye bir adamdı. Bundan 9 gün sonra ben haddinin bildirileceğini umarken Kemal Kılıçdaroğlu, B.S.’yi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’na atadı. Bunun üzerine Antalya 17. Noter’inden 4 sayfalık bir ihtarname çektim. Hem Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğine hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine. Her şeyi en açık şekliyle anlattım. '40 seneden beri benim de oy verdiğim bu partiye zarar gelmesini istemiyorum, sizin partinizin belediye başkanı olduğu için lütfen bu olayı araştırın ve gereğini yapın' dedim" şeklinde konuştu.

"Açtığım davaları kapatan hakimler ve savcılar 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’den tutuklandı"

Açtığı davaların İzmir Adliyesi tarafından kapatıldığını iddia eden Heykeltıraş Çiçen, "Benim İzmir Adliyesi’nde Belediye Başkanı için açtığım 2 dava da örtbas edildi, 'soruşturmaya gerek yoktur' dendi. Ama 15 Temmuz’dan sonra her iki mahkeme kapatıldı, hakim ve savcıları FETÖ’den içeri alındı" ifadelerini kaydetti.

"FETÖ Kılıçdaroğlu’nu göz bebeği gibi koruyor"

FETÖ terör örgütünün Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruduğunu iddia eden Çiçen, "Türkiye Cumhuriyeti’nde FETÖ terör örgütünün gözünün bebeği gibi koruduğu tek bir isim var o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hani her yerde Kılıçdaroğlu çıkıyor ve kabadayılık yapıyor. Erkeksen çık karşıma, konuş benimle, haram yemedik, namus, şeref, haysiyet, insan onuru, bunlardan bahsediyor. Ben de bunlardan bahsediyorum. Onun Cumhurbaşkanına söylediği şeyleri ben de ona söylüyorum. Eğer sende zerre kadar şeref, namus, haysiyet, insan onuru ve adalet anlayışı varsa, çık karşıma istediğin yerde, istediğin kanalda benimle yüzleş" diye konuştu.

"250 kişiden fazla çalışanım işinden oldu"

Atölyesinde 63 kişinin, şantiyesinde 103 kişinin çalıştığını ve işlerinden olduğunu söyleyen Çiçen, "Elimde zerre kadar bir şeyim kalmadı. Ne onurum kaldı ne haysiyetim kaldı. Burada 63 personelim vardı benim çalışan. Şantiyede 103 kişi 163 kişi çalıştığımız oldu. Şu anda kaybedecek maddi olarak tek bir çöpüm dahi kalmadı benim. Bitmiş, batmış, mahvolmuş durumdayım. 3 seneden beri tek parça iş yapmadım ben" dedi.

"Ülkeyi kurtaracak son kişi Kılıçdaroğlu’dur"

Türkiye’yi kalkındıracak en son kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu ileri süren Çiçen, "Ben bu ülkede bugüne kadar AK Parti iktidarına en çok karşı olanlardan birisiyim. Böyle de bir kişiliğim var benim. Buna rağmen Türkiye’yi kurtarmayı Türkiye’yi kalkındırmayı bu ülkede iddia edebilecek olan en son kişi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. En son siyası parti de Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Çünkü FETÖ’nün koruyup kolladığı bir yamak haline gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, PKK dostu, FETÖ dostu bir parti haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Sen kötü bir insansın dediğim için mahkum oldum"

Kılıçdaroğlu’na ‘sen kötü bir insansın’ dediği için hakaretten mahkum olduğunu söyleyen Ragıp Çiçen, "Kemal Kılıçdaroğlu beni hakaretten dava etti, ona ‘sen kötü bir insansın’ dediğim için hakaretten mahkum oldum. Bir daha hiçbir kuvvet beni cezaevine canlı sokamayacak" dedi.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçen yıl mayıs ayında Antalya Havalimanı'nda hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan heykeltıraş Ragıp Çiçen, 12 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. 12 Mayıs 2017 tarihinde de gözaltına Heykeltıraş Ragıp Çiçen, 9 gün sonra 21 Mayıs'ta serbest bırakıldı.

Dönemin Belediye Başkanı S.K, heykeltıraşı mahkemeye verdiklerini belirterek "Mahkemede aklandık, söylediklerini hepsi yalandır. Böyle insanlar heykeltıraş olacak" dedi.