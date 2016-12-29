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Hırsız, bakın nereden çıktı?

Antalya Hırsız gardırobun üzerinde yakalandı.

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Antalya’da dün çok ilginç bir şey yaşandı. Eve giren hırsız çok ilginç bir yerde saklandı. Ama sonunda bulundu. Antalya’da 4. kattaki bir eve girmek için hırsız ışıklandırma boşluğundan yukarı tırmandı ve 4. kata ulaştığında banyo penceresinden eve girdi. Ev sakinleri evdeyken gerçekleşen bu olayda, evdekiler sesleri duyunca hemen polisi aradı.  

 

 

 

Kısa süre içinde polis geldi

Antalya’da dün çok ilginç bir şey yaşandı. Eve giren hırsız çok ilginç bir yerde saklandı. Ama sonunda bulundu.

Antalya’da 4. kattaki bir eve girmek için hırsız ışıklandırma boşluğundan yukarı tırmandı ve 4. kata ulaştığında banyo penceresinden eve girdi. Ev sakinleri evdeyken gerçekleşen bu olayda, evdekiler sesleri duyunca hemen polisi aradı. Kısa süre içinde polis geldi ama evde hırsız yoktu. Ev sahipleri hırsızın evden çıkmadığını söyleseler de hırsız yoktu. Evin her odasını karıştırmış ve bir şeyler bulmaya çalışmış ama bulamamıştı. Polis gelince de bir yere kaçamamış ve saklanmıştı. Evdeki dolaplara, bazanın altına hatta çekyatın altına dahi bakan polisler hırsızı bulamadı. Tam hırsızın evden ayrılmış olabileceğini düşünmüşlerdi ki hırsız çok değişik bir yerden çıktı. Hırsız polislerin geldiğini duyunca yatak odasındaki gardirobun üstüne çıkmış ve yorganların arkasına saklanmıştı. Hırsızı yakalayan polisler arama anını da kameraya aldılar. Aralarında sürekli konuşan polisler aramalarda tam da sona yaklaştıkları ve hırsız olmadığına kanaat getirecekleri sırada hırsızın bulunması oldukça iyi oldu. Değilse polisler gidince hırsız sessizce kaçacaktı.

Yakalanan hırsız kelepçelenerek polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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