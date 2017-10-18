Hisarcık’ta korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Simav Caddesinde bulunan Ahmet Çıbuk’a ait 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeye bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabildi. Yangın sonucu çatı katında bulunan 1+1 6 apart dairede hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle ilçeye halen elektrik verilemiyor.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.