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Hisarcık’ta korkutan yangın

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın sonucu 6 dairede hasar meydana geldiği bildirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Simav Caddesinde bulunan Ahmet Çıbuk’a ait 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeye bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabildi. Yangın sonucu çatı katında bulunan 1+1  6  apart dairede hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle ilçeye halen elektrik verilemiyor.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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