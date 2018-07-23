'Hudut kartalları', FETÖ şüphelilerini sınırda yakaladı
Edirne'de hudut askerleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2'si eski öğretmen 4 şüpheliyi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.
- AA
"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.
Yunanistan'a kaçma girişimindeki şüphelilerin, FETÖ üyeliğinden aranan İ.A, Ç.B, T.B ve M.A. oldukları belirlendi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya teslim edildi
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