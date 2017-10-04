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Hükümet, geri adım atmadığı sürece IKBY ve Barzani ile görüşmeyecek

Bakanlar Kurulu’nda kritik kararlar alındı. Türkiye gayrimeşru referanduma karşı Bağdat’la birlikte hareket edecek. Ankara, geri adım atmadığı sürece IKBY ve Barzani ile görüşmeyecek

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Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun en önemli gündem maddesi IKBY'nin tartışmalı referandumu oldu. Konu bütün yönleri ile masaya yatırılırken Türkiye'nin tavrı da ele alındı. Türkiye, geri adım atmadığı sürece IKBY ve Barzani ile görüşmeyecek. Türkiye tek başına hareket etmeyecek ve askeri seçenekler de dahil her konuda Irak hükümetinden gelen talepler doğrultusunda adım atılacak.
 
BARZANİ'YE RANDEVU YOK
 
Sabah'ın haberine göre: Bakanlar Kurulu toplantısında, referandum sonrası IKBY tarafından Türkiye'ye gelen görüşme talepleri olduğu ancak bunların hepsinin geri çevrildiği bilgisi paylaşıldı. Barzani yönetiminin referandum konusunda geri adım atmadığı sürece IKBY bir görüşme olmayacağının da altı çizildi.
 
REFERANDUM IRAK'TA YAPILDI
 
Sorunun çözümünde esas görevin Irak merkezi yönetimine düştüğüne dikkat çekilen Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye'nin bu konuda tek başına adım atmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıda, "Bağımsızlık referandumu yapılan ülke Türkiye değil, Irak. Gereğini yapması gereken ülke de orası" görüşü hâkim oldu.
 
IRAK NE TALEP EDERSE O...
 
Türkiye, bundan sonra Irak Merkezi Yönetimi ile birlikte hareket edecek. Onlardan bir talep gelmedikçe adım atılmayacak. Buna "Hava sahasının kapatılması isteği Irak yönetiminden geldiği için bunu yaptık" kararı örnek gösterildi. Habur'un kapatılıp Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılmasının da yine Irak Merkezi Yönetimi'nin talebine bağlı olduğu belirtilip, "Biz Habur'u kapatırız ama Ovaköy'ün açılmaması halinde bunun bir anlamı olmaz. Irak hükümeti henüz 'Ovaköy'ü açalım' teklifimize olumlu yanıt vermedi. Oradan gelecek talebe göre adım atılacak" denildi.
 
IRAK'TAN ASKER İSTEĞİ GELİRSE
 
Bu süreçte en çok tartışılan Türkiye'nin Irak'a yönelik askeri bir yaptırımı olup olmayacağı idi. Toplantıda, "Bu konu da Irak hükümetine bağlı. Irak, 'Türk askeri gelsin, bizi korusun' demediği sürece TSK, Irak topraklarına girmeyecek" denildi. Ancak sınırdaki tatbikatlar aynen devam edecek.

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