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Hükümetten 'Afrin Operasyonu' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu sabah gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu. Dış politika gündemiyle ilgili soruları cevaplayan Çavuşoğlu, Afrin operasyonuna da değindi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştuğu toplantıda Türkiye'nin dış politika gündemine yönelik soruları cevapladı.

Afrin Operasyonu ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Gerekirse Afrin'e her an operasyon yapılacağını söyleyen Çavuşoğlu. Türk ordusu olarak buna hazır ve nazır olduğumuzu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

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