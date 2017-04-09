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Hulusi Paşa, onları nöbette uyurken yakaladı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sosyal medyaya düşen fotoğrafları paylaşım rekoru kırıyor.

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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sosyal medyaya düşen iki fotoğrafı gündem oldu. Paylaşılan ilk fotoğrafta Hulusi Akar, uyuyan iki askerin başında gülümserken görülüyor. Fotoğrafların ne zaman ve nerede çekildiği ise öğrenilemedi.

TUNCELİ'DEKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 1998 yılında Tunceli Dağları'ndaki operasyon sırasında çekilen görüntüleri ilk kez ortaya çıkmıştı.

Karelerden birinde Akar, Tunceli Dağları’nda askerleriyle birlikte operasyon sırasında görülüyor.

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